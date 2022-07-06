Тренер Газзаев оценил перспективы развития российского футбола

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Изоляция российского футбола — не повод ныть и расслабляться. Такое мнение высказал бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

— К сожалению, сегодня российский футбол находится в изоляции. Поэтому нашим федерациям нужно быть особенно сильными и развивать футбол, — подчеркнул он в комментарии ФАН.

Газзаев пояснил что игрокам необходимо повышать свое мастерство, продолжать тренировки, в России нужно развивать национальный чемпионат. Государство должно выделять средства на развитие спорта и футбола в частности.

Валерий Газзаев подчеркнул, что некоторые успешные российские футболисты в настоящее время продолжают выступать за иностранные клубы. Например, Александр Головин — полузащитник французского клуба «Монако», а Алексей Миранчук — полузащитник итальянского клуба «Аталанта».

15 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Алексей Березуцкий. В беседе с «Вечерней Москвой» это решение прокомментировал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.