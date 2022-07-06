Около 20 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве 5 июля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во время грозы в Москве 5 июля выпало 15 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в среду, 6 июля.

— Вчера осадки были распределены очень неравномерно. Например, в Волоколамске и Серпухове вообще не было дождя, а в Домодедове — 18 миллиметров, во Внукове — 10. В Москве мы ориентируемся на метеостанцию на ВВЦ: здесь выпало 16 миллиметров, — заявил Синенков.

По его словам, июльская норма осадков в столице составляет 85 миллиметров, передает агентство городских новостей «Москва».

В среду, 6 июля, в столичном регионе сохранится жаркая погода. А близость волнового атмосферного фронта в совокупности с высоким температурным режимом организуют неустойчивость в атмосфере и, как следствие, кратковременные дожди ливневого характера.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28–30 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 25–30 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба.