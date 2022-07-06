Синоптики предупредили жителей Москвы о жаре и ливнях 6 июля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В среду, 6 июля, в столичном регионе сохранится жаркая погода. А близость волнового атмосферного фронта в совокупности с высоким температурным режимом организуют неустойчивость в атмосфере и как следствие кратковременные дожди ливневого характера.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28–30 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 25–30 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики предупредили, что дефицит кислорода в воздухе и условия термического дискомфорта (духота с перегревом) могут очень серьезно сказываться на самочувствии. При этом страдают при такой погоде не только метеозависимые люди, но и практически здоровые, особенно уязвимы дети, потому что у них очень слабые механизмы термоадаптации.

Прежде всего, при появлении симптомов недомогания, слабости, головокружения, внезапного понижения или повышения артериального давления нужно принять лекарства, назначенные врачом. Без крайней необходимости не выходить на солнце в первой половине дня и до вечера, пить больше воды.

Улучшить самочувствие помогут и водные процедуры. Если есть возможность, нужно чаще принимать душ, лучше контрастный, при этом холодная вода не должна быть ниже 23-25 градусов.

В Гидрометцентре сообщили, когда закончатся дожди в Москве. Мария Макарова отметила, что до конца недели температурный фон будет выше климатической нормы на два-четыре градуса.