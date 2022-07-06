Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новые маршруты и экскурсии по ТиНАО появились на Russpass

Араз Салехов
Город
Новые маршруты и экскурсии по ТиНАО появились на Russpass
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Туристический сервис Russpass подготовил новые маршруты и экскурсии к юбилею Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Десять лет назад столица увеличилась более чем в два раза. Во время прогулок можно будет изучить историю и особенности этих мест и отдохнуть на природе, не уезжая далеко от столицы, — говорится в сообщении.

Так, горожане могут посетить маршрут «Контрасты Новой Москвы: из старинной усадьбы в парк XXI века». Он знакомит с усадьбой Александрово-Щапово и ее музеем. Помимо этого, москвичи в ходе экскурсии могут побывать в поселке Переделкино. В эпоху СССР здесь жили и работали известные писатели. Прогулка по тематическому маршруту познакомит с судьбами его жителей и поможет почувствовать атмосферу этого удивительного места.

Все десять маршрутов по ТиНАО подойдут как для индивидуальной прогулки, так и для путешествия с семьей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В пятницу, 17 июня, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина назвала самые популярные функции сервиса Russpass. Так, в топ попали бронирование гостиниц, покупка железнодорожных и авиабилетов и подбор тематических экскурсий по разным городам.

Москва Туризм Экскурсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте