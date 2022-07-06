Новые маршруты и экскурсии по ТиНАО появились на Russpass

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Туристический сервис Russpass подготовил новые маршруты и экскурсии к юбилею Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Десять лет назад столица увеличилась более чем в два раза. Во время прогулок можно будет изучить историю и особенности этих мест и отдохнуть на природе, не уезжая далеко от столицы, — говорится в сообщении.

Так, горожане могут посетить маршрут «Контрасты Новой Москвы: из старинной усадьбы в парк XXI века». Он знакомит с усадьбой Александрово-Щапово и ее музеем. Помимо этого, москвичи в ходе экскурсии могут побывать в поселке Переделкино. В эпоху СССР здесь жили и работали известные писатели. Прогулка по тематическому маршруту познакомит с судьбами его жителей и поможет почувствовать атмосферу этого удивительного места.

Все десять маршрутов по ТиНАО подойдут как для индивидуальной прогулки, так и для путешествия с семьей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В пятницу, 17 июня, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина назвала самые популярные функции сервиса Russpass. Так, в топ попали бронирование гостиниц, покупка железнодорожных и авиабилетов и подбор тематических экскурсий по разным городам.