Четыре улицы появятся рядом с горнолыжным склоном в Ново-Переделкине

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Староорловская улица Карта всех событий

Рядом с будущим горнолыжным склоном в столичном районе Ново-Переделкино появятся четыре улицы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в среду, 6 июля.

— Предполагается строительство четырех проектируемых проездов и реконструкция участка Староорловской улицы. Вместе они организуют удобную дорожную сеть, обеспечивающую транспортный доступ к проектируемому горнолыжному склону, который появится рядом со станцией метро «Новопеределкино», и создадут новые автомобильные и пешеходные связи, — заявила Княжевская.

Общая площадь строительства в районе составит 217,8 гектара. Помимо строительства и реконструкции проездов, проект включает в себя две новые развязки, которые свяжут территорию со строящейся автодорогой Солнцево — Бутово — Видное.

Кроме того, специалисты отремонтируют тротуары, организуют переходы, установят знаки и благоустроят территорию, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты в столичном районе Ново-Переделкино реконструировали 2,3 километра газопроводов низкого давления.