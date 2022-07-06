Андрей Бочкарев рассказал о запуске еще одной трассы-связки в ТиНАО в 2023 году

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Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Возведение автомобильной дороги Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево собираются завершить в следующем году. Об этом в среду, 6 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Трассу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево начали строить в марте 2019 года. На сегодня полностью выполнено устройство земляного полотна и более чем на 60 процентов — дорожного покрытия. Завершить работы по этому проекту планируется в следующем году, — отметил он.

При этом заммэра уточнил, что эта дорога протяженностью почти 12 километров создаст поперечную связь между Калужским и Варшавским шоссе. Помимо этого, строительство данного участка позволит улучшить транспортное сообщение между городами Троицк и Щербинка, повысить доступность деревень Яковлево, Черепово, Кувекино, Евсеево, Алхимово, Андреевское, а также поселений Десеновское и Рязановское.

В понедельник, 4 июля, Бочкарев рассказал, что в ТиНАО за десять лет возвели 132 социальных объекта. По его словам, в этом году подобная тенденция сохраняется. За первые шесть месяцев было возведено 9 учреждений площадью 51,6 тысячи квадратных метров.