Москвичам рассказали о проведении многоуровневого обучения для предпринимателей

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Россия, Москва, улица Покровка, 47 Карта всех событий

В четверг, 7 июля, состоится конференция «Финансовая поддержка МСП: перезагрузка и новые возможности», организаторами которой выступят ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) и аналитический центр «БизнесДром». Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Участники конференции обсудят перезапуск программ поддержки финансирования бизнеса: государственные программы льготного кредитования, кредиты и отсрочки, гарантийную поддержку бизнеса, а также альтернативные инструменты финансирования малого и среднего предпринимательства, — уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Участниками мероприятия выступят предприниматели, представители финансово-кредитной сферы, лизинговых, факторинговых компаний и гарантийных фондов. Сама конференция состоится на площадке «Цифровое деловое пространство» по адресу улица Покровка, дом 47. Поучаствовать в событии можно на абсолютно бесплатной основе, однако на него необходимо предварительно зарегистрироваться, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В период с 27 июня по 1 июля в столице прошли вебинары бесплатного онлайн-курса для москвичей, занимающихся социально ориентированным бизнесом или делающим первые шаги по его организации. Так, в ходе занятий предприниматели познакомятся с особенностями ведения бизнеса и лучшими практиками социального предпринимательства.