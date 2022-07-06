«Сел на трон, никого не подпуская»: Морозов рассказал о работе с Петросяном

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Юморист Александр Морозов уже на протяжении многих лет работает с народным артистом РСФСР Евгением Петросяном. При этом он отзывается о мэтре только с положительной стороны, несмотря на различные слухи в адрес комика.

— Он (Петросян — прим. «ВМ») великий, но не ужасный, и никакой не Карабас. Он фанатик, болеющий своей профессией. Я вот по образованию драматический артист. Когда долго занимаюсь юмором, то начинаю скучать по драматической сцене, а когда юмора мало, начинаю скучать по эстраде. Так что мечусь между двумя стульями. А у Евгения Вагановича все просто: он сел на свой стул или, точнее, на трон — и сидит на нем, никого не подпуская, — отметил он.

Кроме того, Морозов добавил, что сам по себе Евгений Ваганович — невероятный трудоголик, который всего добился упорством. По его словам, комик пользуется таким успехом, поскольку всего себя отдает делу, сообщает Starhit.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян заявил, что каждый российский артист «должен быть гражданином своей страны» и любить свою родину. Артист считает, что национальная армия в ходе спецоперации на Украине показывает свою любовь к родине и бережет мирное население, жертвуя собой.