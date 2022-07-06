Когда проще снять квартиру в Москве

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В июне в столице увеличился объем предложений на рынке долгосрочной аренды, из-за чего средние ставки снизились. В ближайшие месяцы эта тенденция сохранится, поэтому сейчас наиболее благоприятное время для заключения выгодного договора аренды. Об этом «Вечерней Москве» рассказал экономист, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По данным РБК, за полгода в столице вдвое увеличилось предложение сдаваемого в аренду жилья. В связи с этим с начала года ставки снизились на 9–13 процентов, вдобавок к этому арендаторы добиваются еще 10-процентной скидки в процессе торга.

По словам собеседника «ВМ», объем предложений по аренде традиционно увеличивается в летние месяцы из-за снижения спроса в продажах.

— Продажи упали закономерно: тут и предсказуемый откат после ажиотажа ранней весны, и наступление традиционно низкого для рынка недвижимости летнего сезона, — поясняет эксперт.

Отсюда и увеличение предложений в аренде. А увеличение предложений — это усиление конкуренции и снижение цен, отмечает эксперт. Такая ситуация всегда наиболее выгодна для потенциальных арендаторов, поскольку арендодатели предлагают более интересные и выгодные условия.

— Сейчас вполне выгодный момент для заключения договора аренды на оптимальных условиях, поскольку предложений на рынке много, а спрос по сезону отпусков сравнительно низкий, — заключил Сигал.

В этот летний сезон возможностей для отдыха за границей немного, а добраться в южные регионы страны порой довольно трудно из-за того, что аэропорты во многих из них закрыты. По этим причинам высокой популярностью пользуется загородный отдых. «Вечерняя Москва» выяснила, как недорого снять дом в Подмосковье.