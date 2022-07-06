Москва сдаст в аренду помещения для малого бизнеса по льготной программе

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Столица выставила на торги для аренды восемь помещений по льготной программе. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Программа льготной аренды нежилых помещений является одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса. Благодаря ей предприниматели могут получить площади под ведение или расширение бизнеса на выгодных условиях: начальная годовая арендная ставка составляет одну тысячу рублей за квадратный метр для объектов на подвальных этажах и пять тысяч рублей за квадратный метр — на цокольных, первых этажах и выше, — рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

При этом он добавил, что сейчас на городские аукционы выставлено восемь помещений площадью от 11,6 до 151,2 квадратного метра на западе, юго-востоке, юге и севере Москвы. Так, арендаторами вышеуказанных территорий могут стать представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые.

Подать заявки можно до 22 июля, торги пройдут в форме открытого аукциона 29 июля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в третьем квартале этого года правительство столицы выставит на торги нежилое помещение на Варшавском шоссе. Площадь помещения составила 217,3 квадратных метра. Оно расположено в районе Нагатино-Садовники по адресу Варшавское шоссе, дом 47, корпус 4.