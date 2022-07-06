Более ста тысяч тонн хлебобулочных изделий произвели в Москве с начала года

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Столичные предприятия изготовили 150 тысяч тонн хлебобулочных изделий за четыре месяца 2022 года, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом в среду, 6 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В январе–апреле 2022 года в Москве выпустили 48,9 тысячи тонн хлеба — на 25,5 процента больше, чем годом ранее. Объем производства булочных изделий увеличился на 67,5 процента за тот же период — до 27,3 тысячи тонн, — рассказал он.

Кроме того, в столице в январе–апреле вырос на 8,3 процента общий объем выпуска хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, в том числе макаронной продукции и полуфабрикатов. За то же время объем отгруженных заказчикам товаров увеличился на 12,3 процента и достиг 24,5 миллиарда рублей.

В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что город активно поддерживает столичных пекарей. Так, статус промышленного комплекса, благодаря которому компании могут получать дополнительные налоговые льготы, имеют 10 хлебобулочных предприятий.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что план по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, сформированный из предложений субъектов РФ, реализован на 70 процентов. При этом оставшаяся часть в настоящее время продолжает реализовываться. В том числе это вопросы, связанные с поддержкой промышленности, льготным кредитованием, субсидированием и упрощением администрирования бюджетных процедур.