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Собянин: Почти треть федерального плана и мероприятий по поддержке экономики на 70% реализованы

Лейла Алиева
Город
Собянин: Почти треть федерального плана и мероприятий по поддержке экономики на 70% реализованы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

План по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, сформированный из предложений субъектов РФ, реализован на 70 процентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 5 июля.

— Почти треть федерального плана сформирована из предложений субъектов РФ. И они на 70 процентов реализованы, — отметил он.

По словам Собянина, оставшаяся часть в настоящее время продолжает реализовываться. В том числе это вопросы, связанные с поддержкой промышленности, льготным кредитованием, субсидированием и упрощением администрирования бюджетных процедур. Особо большой блок был реализован в области градостроительной политики, передает агентство городских новостей «Москва».

Также мэр отметил, что введение санкций в отношении России не привело к падению экономики страны. Он дополнил, что в столице наблюдается рост занятости, а это говорит о том, что санкции не повлияли на ситуацию в данной отрасли.

1 июля в столице стартовал прием заявок на участие в программах государственной поддержки работодателей и сотрудников на фоне санкций. Отмечается, что проект должен поддержать стабильность на московском рынке труда.

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