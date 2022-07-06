«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы

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«Тинькофф Банк» принял решение приостановить проведение исходящих SWIFT-переводов в валюте до 1 октября. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе банка.

— Что будет с переводами, которые уже отправлены, но еще не проведены: мы приложим все усилия для того, чтобы все SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в разумные сроки, — говорится в сообщении.

При этом в самой финансовой организации уточнили, что ситуация на 95 процентов зависит от западной платежной инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Тинькофф».

В четверг, 9 июня, «Тинькофф Банк» объявил о введении комиссии за обслуживание банковских счетов в валюте с 23 июня. Уточняется, что стоимость обслуживания счетов в американской, европейской и шведской валюте при балансе более тысячи условных единиц будет составлять один процент ежемесячно.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что делать с валютными счетами после введения комиссии за обслуживание банками. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что в первую очередь важно определиться, для каких целей вкладчикам нужна иностранная валюта.