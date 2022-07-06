Загрутдинов: Два жилых дома по реновации ввели в эксплуатацию в Зюзине

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Керченская улица, 20 Карта всех событий

Два жилых дома, построенных по программе реновации, ввели в эксплуатацию в столичном районе Зюзино. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 6 июля.

— В районе Зюзино ввели в эксплуатацию две новостройки для переселения по программе реновации по адресам улица Керченская, владение 20, корпус 1, и Черноморский бульвар, дом 22, корпус 2, — заявил Загрутдинов.

Глава депстроя пояснил, что дом на Керченской улице представляет из себя односекционное здание с подземной стоянкой на 120 квартир, а новостройка на Черноморском бульваре — двухсекционный дом с подземным паркингом на 129 квартир.

В обеих постройках первые этажи займут объекты социальной инфраструктуры. Кроме того, там разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую для инвентаря и зону почтовых ящиков.

В домах установили грузопассажирские лифты, системы охраны входа, видеонаблюдения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарную сигнализацию. Прилежащую территорию благоустроили.

До этого сообщалось, что строительство жилого дома на 268 квартир по программе реновации в столичном районе Северное Измайлово завершат в 2024 году.