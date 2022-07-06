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Медведев: Процесс против России хотят устроить верящие в безнаказанность стороны

Полина Долганова
В мире
Медведев: Процесс против России хотят устроить верящие в безнаказанность стороны
Фото: er.ru

Антироссийский показательный процесс хотят устроить те, кто убежден в своей безнаказанности и неподсудности, однако планы против России не увенчаются успехом. Такое мнение в среду, 6 июля, выразил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

— Кто же собирается устроить нам показательный процесс? Те, кто безнаказанно убивает людей и совершает военные преступления, но не встречает реального осуждения в финансируемых ими же международных структурах? — отметил он.

Медведев также заявил, что Соединенные Штаты вели множество войн вдали от своей территории, не принимая во внимание позицию мирового сообщества.

— С Россией так не получится. Они это отлично понимают, — подытожил зампред Совбеза на своей странице в Telegram.

До этого российский сенатор Алексей Пушков назвал развал Ливии «потрясающим достижением» НАТО, о котором альянс уже долгое время предпочитает не вспоминать. По его словам, война принесла Ливии нищету и катастрофу вместо демократии и развития. Пушков также напомнил, что Ливия до прихода туда НАТО отличалась достойным уровнем жизни.

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