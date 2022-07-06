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Пушков напомнил о «потрясающем достижении» НАТО в Ливии

Полина Долганова
В мире
Пушков напомнил о «потрясающем достижении» НАТО в Ливии
Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский сенатор Алексей Пушков назвал развал Ливии «потрясающим достижением» НАТО, о котором альянс уже долгое время предпочитает не вспоминать. Об этом Пушков написал в среду, 6 июля, на своей странице в Telegram.

По его словам, война принесла Ливии нищету и катастрофу вместо демократии и развития.

Пушков также напомнил, что Ливия до прихода туда НАТО отличалась достойным уровнем жизни.

— Помню захлебывающиеся от восторга статьи в американской прессе, подсчитывающие, сколько именно бомб и ракет американского производства было сброшено на эту страну, и провозглашавших блестящую победу самого мощного в мире альянса, — подытожил сенатор.

5 июля представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил, что действия НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии не позволяют говорить об оборонительном характере альянса. Лицзянь также заявил, что слова о том, что НАТО является оборонительным союзом — «шутка века». Так Лицзянь отреагировал на слова высокопоставленных лиц блока, в частности генсека НАТО Йенса Столтенберга, об оборонительном характере союза. Представитель МИД КНР также в шутку назвал бомбы «символом мира».

Сенатор Алексей Пушков НАТО Ливия
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