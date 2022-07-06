«Яндекс.Карты» соберут данные о местах, доступных людям с инвалидностью

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Сервис «Яндекс.Карты» запустил новый инструмент, с помощью которого можно отмечать места, доступные людям с инвалидностью.

— Одна из проблем, с которой сталкиваются маломобильные люди, — нехватка информации. Если ты планируешь поход в музей или аквапарк, не всегда можно заранее узнать, что там с доступностью. Бывает, что организация прекрасно оснащена: есть и парковка, и пандусы, и автоматические двери — но на ее сайте об этом ни слова. Между тем, для человека на коляске эти сведения значат не меньше, чем часы работы, и важно, чтобы они были на Картах, — рассказала журналистка, редактор портала «Такие дела» и человек с ДЦП Яна Кучина.

Так, данная технология может помочь людям с ограниченными возможностями в различных аспектах жизни. В частности, теперь в сервисе можно узнать, оборудован ли пандусом вход в парикмахерскую или есть ли в торговом центре специализированный туалет. Для добавления данных нужно открыть карточку организации, нажать «Исправить неточность» и выбрать раздел «Доступность».

Также стало известно, что сервис «Яндекс.Погода» стал показывать специальный прогноз для любителей водных видов спорта. Прогноз доступен в приложении «Яндекс» и рассчитывается при помощи технологии Meteum.