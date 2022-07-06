Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные службы подключили к электросетям станцию БКЛ метро «Нагатинский Затон»

Араз Салехов
Город
Столичные службы подключили к электросетям станцию БКЛ метро «Нагатинский Затон»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Коломенская улица Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили мероприятия, связанные с обеспечением электроснабжения станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро «Нагатинский Затон». Об этом в среду, 6 июля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Продолжается масштабная работа по обеспечению надежного энергоснабжения новых объектов транспортной инфраструктуры города. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по обеспечению электроснабжения станции БКЛ «Нагатинский Затон», — отметил он.

При этом заммэра добавил, что в ходе работ специалисты проложили две кабельные линии 20 киловатт общей протяженностью почти пять километров. По его словам, подобное позволяет создать резерв и избежать возможных отключений в случае технологического нарушения. Помимо этого, данная инициатива даст возможность увеличить пропускную способность распределительных сетей как минимум в 1,5–2 раза и повысить трансформаторные мощности.

В четверг, 30 июня, аналогичное подключение к электросетям получила станция БКЛ метро «Кленовый бульвар». В рамках подключения электричества специалисты выполнили прокладку двух кабелей протяженностью более трех километров.

Петр Бирюков Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте