Столичные службы подключили к электросетям станцию БКЛ метро «Нагатинский Затон»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Коломенская улица Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили мероприятия, связанные с обеспечением электроснабжения станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро «Нагатинский Затон». Об этом в среду, 6 июля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Продолжается масштабная работа по обеспечению надежного энергоснабжения новых объектов транспортной инфраструктуры города. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по обеспечению электроснабжения станции БКЛ «Нагатинский Затон», — отметил он.

При этом заммэра добавил, что в ходе работ специалисты проложили две кабельные линии 20 киловатт общей протяженностью почти пять километров. По его словам, подобное позволяет создать резерв и избежать возможных отключений в случае технологического нарушения. Помимо этого, данная инициатива даст возможность увеличить пропускную способность распределительных сетей как минимум в 1,5–2 раза и повысить трансформаторные мощности.

В четверг, 30 июня, аналогичное подключение к электросетям получила станция БКЛ метро «Кленовый бульвар». В рамках подключения электричества специалисты выполнили прокладку двух кабелей протяженностью более трех километров.