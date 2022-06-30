Станцию БКЛ метро «Кленовый бульвар» подключили к городским электросетям

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Специалисты подключили к электросетям новую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро «Кленовый бульвар». Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 30 июня.

— Обеспечение надежного энергоснабжения новых станций столичного метрополитена — важная задача, которую грамотно выполняют сотрудники комплекса городского хозяйства, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках подключения электричества специалисты выполнили прокладку двух кабелей протяженностью более трех километров. Заммэра отметил, что в процессе работ использовалось только новейшее оборудование и закладывался необходимый резерв. Это необходимо для обеспечения непрерывной подачи электроэнергии, передает пресс-служба.

23 июня стало известно, что в столице подключили к электросетям восемь городских школ и детских садов. По словам Бирюкова, для оснащения электроэнергией новых объектов было проложено около 6,5 километра электросетей.