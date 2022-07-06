Фестиваль науки и технологий Geek Picnic пройдет в Музеоне 30 июля

Фото: Предоставлено пресс-службой мероприятия

Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic впервые пройдет в Музеоне 30 июля. Организаторы готовятся показать самые необычные и высокотехнологичные новинки науки и искусства. Фестиваль проходит при поддержке Фонда культурных инициатив.

Выставка-парад необычных самодельных электромашин в стилях авто-бестиарий, киберпанк и ретро-футуризм позволит гостям прокатиться и сделать селфи на фантастическом транспорте. Впервые будет представлено пространство самодельных электроинструментов. Кулибины от музыки покажут самодельные синтезаторы из телевизоров и микроволновок и дадут каждому желающему поиграть на них.

Как всегда на Geek Picnic зрителей ждет много необычных роботов. Робот-андроид будет ловить роботов-рыб в большом аквариуме, тактильный робот Аморфус даст всем себя погладить, а андроидный робот Ангел распустит крылья перед самыми эрудированными гостями.

Одной из самых посещаемых зон наверняка станет павильон «Фантастика»: российские писатели поговорят о создании книг и фильмов в этом популярном жанре.

По соседству в VR-зоне можно будет совершить виртуальное путешествие по метавселенным и научиться существованию в виртуальных мирах: организаторы расскажут, как создать аватара, какие этические нормы существуют в VR-мире и многое другое.

В пространстве Science Art можно послушать и задать вопросы галеристам, ученым и художникам, продвигающим новейшее технологическое искусство в массы.

В зоне стартапов представят самые необычные решения для разных случаев жизни: например, специальное устройство позволит делать необходимое в каждом хозяйстве мыло из надоедливых комаров, с помощью новейших фито-инсталляций можно будет вырастить укроп и салат прямо на стенах дома, а рюкзаки-теплицы позволят взять урожай с собой в поход. Там же все желающие смогут пройти чипирование NFC.

Образовательная программа будет как никогда насыщенной: одновременно заработают сразу 10 лекториев, посвященных урбанистике и вопросам технологического оснащения современных городов, экологии, киберспорту, науке и космосу, биотехнологиям и другие.