Голосование за лучшие проекты строительства и реставрации началось в Москве

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Голосование за лучшие проекты в области строительства и реставрации, реализованные в Москве в 2021 году, началось на сайте проекта «Активный гражданин». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 6 июля.

В этом году в конкурсе принимают участие 107 проектов в 12 номинациях, которые разбили на пять голосований. Победителей выберет городская конкурсная комиссия.

— Наряду с профессиональным жюри своих победителей традиционно определят участники проекта «Активный гражданин». Они выберут лучшие станции метро, больницы, культурно-просветительские центры, школы, детские сады, спортивные объекты, поликлиники, жилые дома, офисные и торговые центры, строительство или реставрация которых завершились в прошлом году, — заявил глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин подчеркнул, что мнение горожан помогает правильно расставлять приоритеты при реализации городских инициатив, передает официальный сайт мэра Москвы.

6 июля также стартовал новый специальный проект «Лето активного гражданина», где москвичи смогут принять участие в голосовании «Любимые городские музеи» и выбрать несколько вариантов мест из 23 предложенных.