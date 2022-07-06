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Москвичи смогут проголосовать за любимый музей на сайте «Активный гражданин»

Лала Манушакян
Город
Москвичи смогут проголосовать за любимый музей на сайте «Активный гражданин»
Фото: АГН Москва

Стартовал новый специальный проект «Лето активного гражданина», где москвичи смогут принять участие в голосовании «Любимые городские музеи» и выбрать несколько вариантов мест из 23 предложенных. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко в среду, 6 июля.

— Москва — мировой лидер по количеству музеев. Сегодня музеи — это не просто хранилище древностей, а пространство для творчества и центр притяжения горожан и туристов, — отметил Пищелко.

По его словам, в Москве насчитывается около 450 разных площадок для культурного досуга. Так, в список вошли ВДНХ, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», музей-панорама «Бородинская битва», Государственный музей А.С. Пушкина, мультимедийный центр «Союзмультпарк».

Уточняется, что в течение двух месяцев горожане смогут выбрать популярные и любимые места для семейного досуга, отдыха у водоемов и прудов, а также для экскурсий. По итогам голосования победители смогут получить билеты в музеи, сувениры проекта и пригласительные билеты на специальные мероприятия, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого на базе проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, в котором жители столицы определят лучший пляж в парках города.

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