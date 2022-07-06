Полицейские задержали наркокурьера в одном из почтовых отделений Москвы

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В одном из почтовых отделений столицы полицейские задержали гражданина, подозреваемого в контрабанде метандиенона. Об этом в среду, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в мае текущего года злоумышленник заказал в интернете посылку с сильнодействующим веществом. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия мужчину задержали в помещении почтового отделения.

В изъятой посылке полицейские обнаружили четыре коробки, внутри которых находилось более 350 таблеток. Согласно результатам проведенного исследования, каждая из них содержит в составе метандиенон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Во вторник, 5 июля, по обвинению в торговле наркотиками был задержан проректор Российской таможенной академии Залим Керефов.