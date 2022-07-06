Две американские пусковые установки HIMARS уничтожили в ДНР

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Воздушно-космические силы России уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 6 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним, — сказано в сообщении министерства.

Российская боевая авиация поразила пункт временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в Харькове. В ходе атаки уничтожили до сотни бойцов и четыре боевые машины.

Российская армия также уничтожила шесть пунктов управления украинской армии, пункт временного пребывания живой силы и иностранных наемников в районе Лиманы в Николаевской области.

Были ликвидированы шесть оружейных складов, 27 мест сосредоточения солдат и радиолокационная станция наведения системы С-300, говорится в Telegram-канале Министерства обороны России.

Также российские войска впервые применили на Украине комплексы «Ступор».