Российские войска впервые применили на Украине комплексы «Ступор»

Фото: Минобороны РФ

Электромагнитные комплексы «Ступор» российского производства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами впервые применили в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщил в среду, 6 июля, источник в силовых структурах.

Он рассказал, что аппараты показали высокую эффективность применения и удобны в использовании.

— С помощью наведения прицела на объект и нажатием на кнопку «Ступор» глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником. После чего украинский дрон нейтрализуется и садится в нужное место. Необходимость таких переносных антидронов стала очевидна в связи с большим количеством БЛА и различных небольших коптеров, применяемых ВСУ, — отметил источник.

Собеседник ТАСС не уточнил, где конкретно применяется эта техника, но сообщил о ее успешном использовании на западе ДНР.

США решили бороться с российским гиперзвуковым оружием воздушными шарами. Америка намерена применять их в рамках системы наблюдения, а в будущем — в качестве средства обнаружения гиперзвуковых ракет. Аэростаты должны будут располагаться в стратосфере и по функционалу заменить более дорогостоящие спутники.