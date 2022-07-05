США решили бороться с российским гиперзвуковым оружием воздушными шарами

Фото: Минобороны РФ

Пентагон намерен противостоять гиперзвуковому оружию России и Китая с помощью специальных воздушных шаров. Об этом во вторник, 5 июля, сообщило издание Politico.

США намерен применять их в рамках системы наблюдения, а в будущем — в качестве средства обнаружения гиперзвуковых ракет. Аэростаты должны будут располагаться в стратосфере и по функционалу заменить более дорогостоящие спутники.

Также известно, что за последние два года в проект инвестировали 3,8 миллиона долларов. Планируется выделить еще 27,1 миллиона долларов на 2023 фискальный год.

Недавно США провалили испытания гиперзвуковой ракеты на Гавайях. Испытания прошли неудачно из-за сложностей при запуске.

До этого руководитель Северного командования Вооруженных сил США Глен Ванхерк заявил, что новое российское оружие является серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Он отметил, что у России на вооружении находятся гиперзвуковое оружие и новые ракеты большой дальности. Ванхерк встревожен, что ракеты «могут поразить Соединенные Штаты из воздушного пространства России».