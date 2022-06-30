Пентагон: Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях прошли неудачно

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Испытания гиперзвуковой ракеты Соединенных Штатов закончились неудачей на Гавайях. Об этом в четверг, 30 июня, пишет Bloomberg со ссылкой на американское Министерство обороны.

Уточняется, что испытания прошли неудачно из-за сложностей при запуске.

— Отказ произошел после включения двигателя, — цитирует агентство представителя Пентагона Тима Гормана, передает РИА Новости.

До этого руководитель Северного командования Вооруженных сил США Глен Ванхерк заявил, что новое российское оружие является серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Он отметил, что у России на вооружении находятся гиперзвуковое оружие и новые ракеты большой дальности. Ванхерк опасается, что ракеты «могут поразить Соединенные Штаты из воздушного пространства России».

Недавно глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров объяснил, почему Россия занялась гиперзвуковым оружием. Он сообщил, что Москва была вынуждена разрабатывать гиперзвуковое оружие, учитывая тот факт, что система ПРО США будет направлена на РФ.