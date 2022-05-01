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Глава МИД РФ объяснил, почему Россия занялась гиперзвуковым оружием

Полина Долганова
В мире
Глава МИД РФ объяснил, почему Россия занялась гиперзвуковым оружием
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия была вынуждена разрабатывать гиперзвуковое оружие, учитывая тот факт, что система ПРО Соединенных Штатов будет направлена на РФ. Об этом в воскресенье, 1 мая, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он добавил, что система ПРО США впоследствии может быть направлена и на Китай.

Лавров отметил, что Россия нуждалась в оружии, которое может преодолеть противоракетную оборону.

— Иначе у страны, обладающей ПРО и наступательными вооружениями, может появиться искушение нанести первый удар в надежде на то, что ответный будет подавлен системами ПРО, — цитирует министра РИА Новости.

До этого в американском Конгрессе предложили разрешить военным США защищать Украину в случае применения Россией химического, биологического или ядерного оружия.

22 апреля глава Европейской народной партии (ЕНП) Европарламента Манфред Вебер заявил, что Евросоюзу необходима собственная система противоракетной обороны. Вебер добавил, что Европа также нуждается в создании подразделений для защиты критической инфраструктуры в киберпространстве.

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