Американского генерала испугало новое российское оружие

Фото: Минобороны РФ

Новое российское оружие является серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Об этом заявил руководитель Северного командования Вооруженных сил США Глен Ванхерк в ходе выступления перед Конгрессом.

Он отметил, что у России на вооружении находятся гиперзвуковое оружие и новые ракеты большой дальности.

Ванхерк опасается, что ракеты «могут поразить Соединенные Штаты из воздушного пространства России».

По его словам, российские подлодки класса «Ясень» тоже опасны. Он пожаловался, что теперь ему труднее выполнять свою миссию по защите, стоя «перед самым динамичным и стратегически сложным набором задач в истории».

— Откровенно говоря, моя способность выполнять миссии, возложенные на USNORTHCOM и NORAD, ослабла и продолжает ослабевать, — заключил генерал, передает издание Washington Times.

1 июня сообщалось, что Северный флот до конца текущего года в ходе стрельб 19 раз испытает новые виды вооружений.