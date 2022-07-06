Кризис американской политики: кто займет место Байдена на посту президента США

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Если Джо Байден не будет переизбран на второй срок, кресло президента может занять экс-лидер Белого дома Дональд Трамп. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя результаты соцопроса, согласно которым 71 процент жителей не желает видеть действующего главу государства баллотирующимся на второй срок.

По словам эксперта, американская политика переживает серьезный кризис. И политическая элита в США еще долго будет приходить в себя «после парада геронтократов, который сейчас наблюдается в Белом доме»:

— Этот парад геронтократов сильно затрамбовал условно молодое поколение американских политиков, лишив их доступа к президентскому креслу. Сейчас трудно сказать, кто мог бы занять это место. Но один реальный кандидат имеется — это Дональд Трамп. Вполне возможно, что следующим главой станет он, поскольку экс-лидер еще популярен в стране, в особенности среди республиканцев. К тому же сам Трамп жаждет реванша. И он об этом неоднократно заявлял.

У Байдена же при его всевозможных проблемах и заболеваниях, подчеркнул Мартынов, нет шансов быть переизбранным. С другой стороны, он и прошлые выборы не выиграл. А его становление президентом, как считает политолог, всего лишь масштабная манипуляция глобального уровня:

— Вообще США сейчас находятся в патовой ситуации. Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, оказавшаяся абсолютно бессмысленной теткой, и остальная команда лидера страны лишь усугубили кризис. Нынешняя администрация Белого дома недееспособна и проигрывает по всем фронтам. Сегодня наконец-то можно говорить о тяжелой болезни, от которой страдает политическая верхушка Америки.

Эксперт уверен, что Трамп непременно воспользуется шатким положением Байдена и выдвинет свою кандидатуру на очередных выборах.

— Трамп предполагает выиграть и всем отомстить, что не исключено, а демократы сидят и усиливают кризис в Европе, продолжают обострять военную ситуацию на Украине. А делают они это с одной целью — пройти промежуточные выборы (речь идет о выборах в Сенат США, которые пройдут 8 ноября 2022 года — прим. «ВМ») и не дождаться импичмента. Судя по нынешней повестке, так все и будет.

Собеседник «ВМ» отметил, что иных кандидатов, которые могли бы составить достойную конкуренцию нынешнему главе, кроме Трампа, он не видит.

Между тем демократы хотят сделать американского лидера Джо Байдена «козлом отпущения» после выборов в палату представителей в ноябре и «избавиться от него». До этого издание The American Conservative написало, что президент США Джо Байден не сможет избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.