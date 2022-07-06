В Кремле ответили на вопрос о возможном объединении «Русала» и «Норникеля»

Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 6 июля, заявил, что вопрос о слиянии российской алюминиевой компании «Русала» и российской горно-металлургической компании «Норникеля» считается корпоративным.

— Дело в том, что мы и не пытались ознакомиться с этим планом. Это корпоративный вопрос, — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, считает ли Кремль данный период подходящим моментом для объединения российских компаний.

Так, по словам Пескова, в Кремле не изучали вопрос слияния «Русала» и «Норникеля» и не знают деталей, отношений сторон, передает РИА Новости.

Один из основателей «Норникеля» Владимир Потанин 5 июля заявил о своей готовности к обсуждению возможного слияния «Норникеля» и «Русала». Глава компании также добавил, что на данном этапе появились факторы, из-за которых он готов разговаривать о слиянии двух гигантов. В частности, это устойчивость, «зеленая» повестка и необходимость в изменении акционерного состава.