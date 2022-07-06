Биолог рассказал, что делать, если ребенка укусила гадюка

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Кандидат биологических наук, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал, что нужно делать, если ребенка укусила гадюка.

Он пояснил, что яд гадюки не самый опасный, но может вызвать аллергическую реакцию, отек Квинке, из-за которого человек может погибнуть. Укус гадюки очень характерный: ядовитые верхние клыки оставляют две красные точки на месте раны.

Оказывать помощь ребенку при укусе змеи нужно в первые 40 секунд после инцидента: следует высосать яд. Необходимо сделать это в течение вышеуказанного времени, ведь через минуту яд уже всосется в организм. Затем нужно дать пострадавшему обильное питье и антигистаминные препараты. Далее необходимо доставить пострадавшего в травмпункт, передает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области ядовитая змея укусила четырехлетнего ребенка. Инцидент произошел в поселке Лужки Выборгского района. Мальчика увезли в больницу, передает ФАН.

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, какие змеи водятся в столичном регионе и как вести себя при встрече с ними.