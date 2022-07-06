VK организовала фотопроект ко Дню семьи, любви и верности

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VK в честь Дня семьи, любви и верности проведет специальный фотопроект в 20 городах России. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации в среду, 6 июля.

— На центральных улицах городов будут работать известные фотографы, которые сделают бесплатные семейные фотографии всем, кто решит провести этот день вместе. Изображения можно будет скачать на следующий день в сообществах «VK Праздники» и «ОК Праздники». <...> Фотографы также будут снимать на аппараты моментальной печати, любая пара или семья сможет сразу получить памятную карточку в брендированной рамке, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что фотопроект будет проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Калининграде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Красноярске, Хабаровске, Мурманске, Волгограде, Краснодаре, Тюмени, Уфе, Севастополе и в Муроме. Начало съемок запланировано на 16:00.

В столице прохожих будет снимать блогер-фотограф Семен Резчиков.

До этого сообщалось, что московские парки и музеи подготовили праздничные программы, посвященные Дню семьи, любви и верности.