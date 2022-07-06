Стоматолог рассказала, какие сладости не навредят зубам

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Врач-стоматолог, ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова рассказала, какие сладости не нанесут вреда зубам.

Как отмечает специалист, есть сладости — это абсолютно нормально и ничего плохого в этом нет. Что касается здоровья зубов, то тут возникает вопрос не в количестве, а типе сладостей, которые употребляет человек.

К числу самых безобидных сладостей относят шоколад и мармелад

— Контакт с зубами непродолжительный, поэтому все хорошо. Если рассматривать шоколад, то, например, горький вообще безвреден — его можно в любых количествах, и зубам ничего не будет, — отметила Романова в комментарии aif.ru.

Наибольший вред зубам наносят ириски, карамельки и все, что связано с нугой — то, что прилипает к зубам. Также стоматолог посоветовала отказаться от сладких газированных напитков.

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