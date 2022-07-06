МИД заявил об отсутствии планов ввода выездных виз для россиян

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Вводить выездные визы для россиян и расширять ограничения для выезда из России не планируется. Об этом в среду, 6 июля, сообщил заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Зайцев.

— Расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более введение специальных выездных виз не планируется, — пояснил Зайцев в ходе брифинга.

Право свободно выезжать за пределы страны гарантировано Конституцией, однако может быть ограничено в отношении подозреваемых или обвиняемых, при неисполнении назначенного судом наказания и в ряде иных случаев, также подчеркнул Зайцев в ходе брифинга.

В свою очередь Украина с1 июля ввела для граждан России визовый режим. В условиях разрыва Киевом дипломатических отношений и прекращения деятельности на территории РФ украинского посольства и консульств россияне должны будут обратиться за визой в центры внешнего поставщика услуг компании VFS Global в восьми российских городах.