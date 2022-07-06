ЕК занялась вопросом передачи активов России на восстановление Украины

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Европейская комиссия (ЕК) начала подготовку юридической базы, которая позволит передать замороженные российские активы на восстановление Украины. Об этом в среду, 6 июля, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

— Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины, — сказала чиновник.

При этом руководитель ЕК уточнила, что для начала такого процесса не придется ожидать окончания конфликта на Украине. Так, Евросоюз совместно со странами «Большой семерки» (G7) проведет экспертную конференцию по судьбе российских активов, передает слова фон дер Ляйен РИА Новости.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент. По его словам, право собственности является фундаментальным правом человека и его необходимо защищать в любой ситуации.

Кроме того, конфискация российских активов требует подходящей правовой базы. Однако швейцарский лидер подчеркнул, что таковой нет почти ни у одной страны Европы.