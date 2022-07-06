Скоростной режим снизят на ряде улиц и набережных в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Максимальную скорость на Тверской, Большой Ордынке, Пятницкой, Рождественке, Солянке и набережных ограничат до 30-50 километров в час. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Центр Москвы преобразился в последние годы. Тут гуляют дети, мамы с колясками, туристы, ездят велосипеды и самокаты — высокая скорость здесь не нужна. Поэтому мы продолжаем менять скорость. 30 и 50 километров в час — на Тверской, Большой Ордынке, Пятницкой, Рождественке, Солянке и набережных, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на Солянке три полосы, по которым проходят 24 маршрута автобусов, перевозящих ежедневно по 50 тысяч пассажиров. Кроме того, на территории находится большое количество культурных объектов и выше 30 километров в час никто не ездит.

При этом снижение скорости не отразится на пробках: днем в центре едут не выше 30-40 километров в час. Города по всему миру замедляют скорость машин, чтобы сделать городскую среду безопасной, подчеркнули в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

За первые пять месяцев текущего года на Московской кольцевой автодороге (МКАД) зарегистрировано 259 аварий, что на 0,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.