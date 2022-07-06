Российских хоккеистов разыскивают за поддельные военные билеты

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Нападающего московского ЦСКА Павла Карнаухова и российского форварда «Миннесоты», звезду НХЛ Кирилла Капризова разыскивают за поддельные военные билеты.

По версии следствия, Карнаухов, Капризов и вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов в 2017 году вместе играли в «Салавате». Именно тогда все трое хоккеистов обзавелись поддельными военными билетами.

По данным Telegram-канала «SHOT», Карнаухов купил военный билет через знакомого бывшего полицейского по фамилии. Покупка билета обошлась футболисту в 37 тысяч рублей. Сейчас ему 25 лет, в июне 202о года хоккеист переподписал контракт с ЦСКА на три года.

Капризов — воспитанник новокузнецкого хоккея. Олимпийский чемпион игр в Пхенчхане 2018. Обладатель Кубка Гагарина 2019 года. Лауреат «Колдер Трофи» 2021 года лучшему новичку НХЛ.

До этого СМИ писали, что Федотовым как уклонистом от армии заинтересовалась военная прокуратура. Спортсмена остановили на выходе из ледовой арены «Купчино». За ним приехали четыре автомобиля, хоккеиста попросили сесть в машину, чтобы проехать до военкомата. Там его должны были опросить, после чего отпустить под обязательство о явке.

2 июля сообщалось, что вратарю российской сборной по хоккею Ивану Федотову стало плохо в военкомате, оттуда его увезли в больницу на машине скорой помощи.