«Отмазаться не получится»: что грозит хоккеистам сборной России за покупку поддельных военных билетов

Фото: Петр Ковалев / ТАСС; Андрей Никеричев / АГН Москва

Вслед за вратарем ЦСКА Иваном Федотовым в уклонении от военной службы подозревают еще двоих хоккеистов — Павла Карнаухова (выступает за ЦСКА) и Кирилла Капризова (клуб НХЛ «Миннесота»). О том, какое наказание им грозит, «Вечерней Москве» рассказал заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

Карнаухов, Капризов и Федотов в 2017 году вместе играли в хоккейном клубе «Салават Юлаев». Именно тогда, по версии следствия, все трое обзавелись поддельными военными билетами.

Как отмечает собеседник «ВМ», хоккеистам грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса — «уклонение от службы» (ст. 328) и «приобретение поддельного документа» (ст. 327). Максимальное наказание по первой статье — лишение свободы на срок до двух лет, по второй — на срок до года.

— «Отмазаться» не получится, — говорит Краснов. — Перед законом равны все, вне зависимости от рода деятельности — чиновники, звезды шоу-бизнеса, спортсмены, деятели культуры и науки.

По мнению адвоката, хоккеисты избегут самого строгого наказания, предусмотренного статьями. Суд, скорее всего, учтет смягчающие обстоятельства: спортсмены нарушают закон впервые и приносят общественную пользу, выступая за национальную сборную.

— Вероятно, все ограничится штрафами и условным наказанием. Но отслужить всем троим все равно придется, — заключил Краснов.

Вратаря ЦСКА Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге на прошлой неделе. После этого он был отправлен в Северодвинск (Архангельская область).