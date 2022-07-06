Юбилейный фестиваль «Спасская башня» пройдет в Москве с 26 августа

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет на Красной площади с 26 августа по 4 сентября. Об этом сообщили в дирекции мероприятия в среду, 6 июля.

Так, зрители смогут насладиться вечерними представлениями и шоу. Участие в них примут лучшие российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы.

Помимо этого, гостей фестиваля ждет ежегодный салют. Отмечается, что музыкальный фестиваль за 14 лет принял более 160 коллективов из 54 стран, а также возглавил список самых известных военно-музыкальных фестивалей мира, став крупнейшим культурным проектом России на международном уровне.

Уточняется, что в 2021 году в «Спасской башне» приняли участие 29 коллективов из пяти стран: России, Греции, Белоруссии, Катара и Мексики. При этом Тамара Гвердцители, «Хор Турецкого», группа Soprano и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн также побывали на фестивале, передает ТАСС.

30 июля в Музеоне пройдет международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Организаторы готовятся показать самые необычные и высокотехнологичные новинки науки и искусства.