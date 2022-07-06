Около ста храмовых комплексов ввели в эксплуатацию в Москве за 10 лет

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В рамках «Программы — 200» в столице ввели в эксплуатацию 97 храмовых комплексов. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Ресин в среду, 6 июля.

— За 10 лет мы построили 111 храмовых комплексов, ввели в эксплуатацию 97, и до конца года их станет еще больше. В год стараемся заканчивать строительство 10 храмов и начинать возведение еще 10. И также начинать проектирование не менее 10 храмов», — рассказал он.

По словам Ресина, храмы строят на 97 процентов из отечественных материалов. Общая вместимость построенных каменных храмов составляет 56,3 тысяч прихожан. при этом специалисты возвели еще 155 временных деревянных храмов на 15,7 тысяч человек, передает агентство городских новостей «Москва».

В Бескудниковском районе Москвы появится православный храмовый комплекс. Отмечается, что площадь планируемого объекта может достигать более двух тысяч квадратных метров.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, с начала года на территории Москвы введены в эксплуатацию 28 объектов социальной инфраструктуры. Так, специалисты завершили реконструкцию стадиона «Москвич», открыли детский зоопарк на территории Московского зоосада, ввели в эксплуатацию кинотеатр «Байконур» и храмовый комплекс в честь Торжества Православия в Алтуфьеве.