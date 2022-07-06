Врач назвала вызывающую грибок обувь

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Нужно избегать плохо «дышащей» обуви, в частности, не носить долго резиновые сапоги на дачном участке. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», глава компании «Подиатр» Ольга Чижевская.

— Мозоли и грибок — спутники жарких летних дней. Дело в том, что споры грибковой инфекции очень любят теплые темные и влажные места, такие как спортивные раздевалки. Теплой и влажной летом становится практически вся наша обувь, а значит, микозам — раздолье, — подчеркнула эксперт.

По словам Чижевской, для профилактики кожных заболеваний ног необходимо делать солевые ванночки с маслом чайного дерева. Сухую кожу советуют своевременно увлажнять — даже мелкие трещины могут послужить входом для инфекции, сообщает «Пятый канал».

Для большинства людей трещины на пятках и стопах являются проблемой, связанной лишь с внешним видом стопы. Но иногда они могут доставлять ощутимый дискомфорт — быть болезненными и приводить к кровотечению. Врач-эндокринолог Мария Васильева рассказала, из-за чего трескаются пятки и как с этим бороться.