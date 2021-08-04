Эндокринолог рассказала, о каких болезнях сигнализируют трещины на пятках

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Для большинства людей трещины на пятках являются проблемой, связанной лишь с внешним видом стопы. Но иногда они могут доставлять серьезный дискомфорт — быть болезненными и приводить к кровотечению. Врач-эндокринолог Мария Васильева рассказала, из-за чего трескаются пятки и как с этим бороться.

— Места, служащие для опоры костей, например, пяточная область, подвергаются постоянным механическим воздействиям, которые усиливаются при деформации стопы, нарушении осанки, при физической активности: длительных прогулках или работе на ногах в течение суток. И чем больше и активнее это воздействие, тем быстрее клетки поверхностного слоя эпидермиса, рогового слоя, начинают делиться, утолщаться. Кожа теряет свою эластичность, нарушается ее кровоснабжение и ее чувствительность, — пояснила она.

Медик сообщила, что для профилактики трещин на пятках, следует носить удобную обувь, и хотя бы раз в неделю использовать увлажняющие крема и мази, которые содержат мочевину и пятипроцентную салициловую кислоту.

Если же трещины уже образовались, то необходимо их промывать антисептиком, например, хлоргексидином, и использовать крем или мазь с метилурацилом, порекомендовала Васильева. Она подчеркнула, что если с проблемой не получается справиться самим, то нужно обратиться за помощью к врачу.

Эндокринолог также рассказала, что причиной образования трещин на пятках может быть гормональное нарушение, например при сахарном диабете, постменопаузе, витаминной недостаточности, аллергических реакциях, псориазе или грибковом поражении кожи стоп.

Кроме того, системные заболевания, такие как атеросклероз сосудов нижних конечностей, варикозная болезнь, хроническая сердечная недостаточность тоже нарушают кровоснабжение эпидермиса и могут способствовать образованию трещин на ногах, передает Пятый канал.

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