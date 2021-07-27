Главный ревматолог Москвы назвала симптомы псориатического артрита

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На развитие хронического псориатического артрита могут указывать много разных неочевидных симптомов. Главный ревматолог столичного депздрава Алена Загребнева назвала основные из них.

Псориатическим артритом называют хроническое заболевание суставов, которое сопровождается кожным заболеванием — псориазом. По словам врача, в первую очередь необходимо обратить внимание на состояние ногтей. Грибок на ногтевой пластине может свидетельствовать на серьезные проблемы со здоровьем.

— Боль в спине при псориазе имеет воспалительный ритм, чаще всего появляется в возрасте до 40 лет. Преимущественно беспокоит пациента в покое, — рассказала Загребневав эфире радиостанции «Говорит Москва»

Также она отметила, что больные псориатическим артритом часто страдают от утренней скованности.

Еще одним признаком заболевания является пяточная шпора. Так называют воспаление подошвенного апоневроза, которое не позволяет наступать на пятку без боли.

Врачи назвали опасные при артрите напитки. Так, ученые выяснили, что исключение из рациона молочных продуктов может облегчить боли в суставах в течение нескольких недель.