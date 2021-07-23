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Врачи назвали опасные при артрите напитки

Юлия Курганова

Общество
Врачи назвали опасные при артрите напитки
Фото: pixabay.com

Врачи сообщили, что симптомы ревматоидного артрита могут быть вызваны употреблением определенных напитков. Исследование выявило связь между артритом и диетой, включая напитки.

Так, ученые выяснили, что исключение из рациона молочных продуктов может облегчить боли в суставах в течение нескольких недель.

Врачи посоветовали вести дневник питания, чтобы отследить, какие напитки вызывают болезненные симптомы. Следует на месяц исключить употребление молока, чая, кофе и энергетических напитков. Потом постепенно вводить по одному напитку, чтобы увидеть, какой из них вызывает симптомы болезни.

Специалисты рассказали, что типичными симптомами ревматоидного артрита являются боли в суставах, усталость, припухлость, жесткость, воспаление, плохое настроение, общее ощущение недомогания, ночная потливость или лихорадка, потеря веса.

Также болезненные симптомы болезни могут появиться из-за эмоционального или физического стресса, инфекции, травмы, курения и пассивного образа жизни, сообщается в издании Еxpress.

Названы способы ускорить обмен веществ в любом возрасте. Человек может контролировать скорость своего метаболизма в любом возрасте, даже после 50 лет. Чтобы поддерживать идеальную фигуру, нужно придерживаться ряда рекомендаций.

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