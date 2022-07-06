Москомэкспертиза согласовала проект учебного корпуса в Тропарево-Никулине

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Академика Анохина, 40А Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проект учебного корпуса на 350 мест в районе Тропарево-Никулино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 6 июля.

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Учебный корпус на 350 мест» по адресу улица Академика Анохина, владение 40, корпус 2, район Тропарево-Никулино, Западный административный округ Москвы, — отмечается в сообщении.

Так, согласно проекту, трехэтажное здание будет состоять из учебного корпуса и двухсветного универсального спортивного зала, куда будут входить раздевалки с душевыми и туалетами, а также помещение для хранения снарядов. Глава ведомства Анна Яковлева уточнила, что в здании разместят пищеблок.

При этом на первом этаже разместят пост охраны, вестибюль и многосветное функциональное пространство на 214 мест. Для учащихся будут предусмотрены гардеробная, обеденный зал и медицинский блок.

Отмечается, что в здании, помимо универсальных кабинетов, появятся классы для профильного обучения. Также будет создана доступная образовательная среда для детей с ограниченными возможностями.

Проект предусматривает зоны для отдыха и проведения различных мероприятий. Здание будет оснащено устройствами ограждения с системами контроля и управления доступом, передает агентство городских новостей «Москва».

6 июля Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для строительства детского сада на 140 мест в столичном районе Бирюлево Восточное.