Цена Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель впервые с 12 апреля

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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель, последний раз такая стоимость была зафиксирована 12 апреля. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в среду, 6 июля.

Так, по состоянию на 17:17 по московскому времени стоимость Brent снижалась на 2,84 процента — до 99,85 доллара за баррель. При этом к 17:32 падение замедлилось и составило 100,07 доллара за баррель.

Кроме того, стоимость августовских фьючерсов на марку WTI уменьшилась на 3,49 процента — до 96,03 доллара.

Японский премьер-министр заявил, что страны «Большой семерки» (G7) собираются установить потолок цены на российскую нефть на уровне вполовину от ее нынешней стоимости. По его словам, «мир столкнулся с ситуацией, когда рушатся основы порядка», поэтому «необходимо продемонстрировать, что любое насилие имеет высокую цену».

30 июня вице-премьер России Александр Новак заявил, что ограничение стоимости российской нефти может привести к дисбалансу и дальнейшему росту цен. Он напомнил, что подобные действия стран Запада направлены против них самих. Так, чиновник привел в пример цены на уголь, которые выросли в связи с введением эмбарго.