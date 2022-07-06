Объем инвестиций в развитие ТиНАО к 2030 году достигнет шести триллионов рублей

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Ожидаемый объем инвестиций в развитие ТиНАО к 2030 году достигнет около шести триллионов рублей. Об этом сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в среду, 6 июля.

— Объем инвестиций в развитие ТиНАО к 2030 году достигнет шесть триллионов рублей. Такая перспектива, другими словами, удвоение объема инвестиций за предстоящие восемь лет, вполне реалистичная, — сказал руководитель ведомства.

Рубеж инвестиций на сумму в три триллиона рублей был пройден в 2022 году. При этом 2,4 триллиона рублей поступило из внебюджетных источников.

Помимо этого, был завершен первый этап формирования транспортного каркаса ТиНАО. Всего в проект инвестировали около 235 миллиардов рублей.

При этом уже эксплуатируются около 400 километров магистральных дорог и восемь станций метро. К 2032 году протяженность магистральных дорог будет составлять до 700 километров, а к 2027 году планируется возвести 13 станций метро.

Присоединенные территории новоселы выбирают за удачное сочетание экологичности с московскими стандартами. Лишь в ближайшие три года на ее развитие из бюджета Москвы выделят около 14 миллиардов рублей.

На данный момент продолжается строительство новой тепловой магистрали от РТС «Южное Бутово» до поселка Коммунарка. Также планируются создание газораспределительной сети протяженностью 288 километров, передает агентство городских новостей «Москва».

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в 2023 году планируется завершить возведение автомобильной дороги Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево.