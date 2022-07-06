Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мосгосстройнадзор проверил ход строительства дома по реновации в Перове

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Мосгосстройнадзор проверил ход строительства дома по реновации в Перове
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Федеративный проспект Карта всех событий

Мосгосстройнадзор проверил ход строительства дома по реновации в Перове совместно со специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Об этом в среду, 6 июля, сообщил глава ведомства Игорь Войстратенко.

— Сейчас строители ведут разработку котлована и монолитные работы в подземной части, где разместится парковка. Эксперты провели всесторонние исследования железобетонных конструкций и протестировали качество работ, — сказал руководитель ведомства.

Также специалисты замерили уровень шума на прилегающей к стройке территории и концентрацию вредных веществ в воздухе. Уточняется, что здание возводят на пересечении 3-й Владимирской улицы и Федеративного проспекта.

По словам Войстратенко, дом выполнят в форме буквы Г, он будет состоять из пяти секций разной этажности. Их объединит подземный этаж, где разместят автостоянку, а на первых этажах появятся предприятия коммерческой инфраструктуры, колясочные и помещения для консьержа.

При этом в новостройке построят 346 квартир: 70 однокомнатных, 210 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. В них установят сантехнику и электрические плиты, передает официальный сайт мэра Москвы.

В районе Зюзино ввели в эксплуатацию два жилых дома по программе реновации. Так, дом на Керченской улице представляет из себя односекционное здание с подземной стоянкой на 120 квартир.

Строительство Мосгосстройнадзор Район Перово
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Панцер» капут

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Все мнения
О проекте