Кардиолог рассказал об опасностях купания после инфаркта

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После операций на сердце и инфаркта нельзя долго загорать и резко окунаться в холодную воду. Об этом заявила кардиолог Анна Кореневич.

— Первые полгода после инфаркта не рекомендуется резко погружаться в холодную воду, это может спровоцировать спазм коронарных артерий и даже внезапную остановку сердца, — пояснила эксперт.

Она уточнила, что сердечнику не стоит плавать в непрогретых водоемах — особенно это касается прорубей. По словам кардиолога, опасными могут быть солнечные ванны, поэтому перенесшим инфаркт разрешается принимать их до 11:00 и после 18:00.

Остальное время, как уточнила специалист, им стоит проводить в тени. При погружении в воду нужно слушать свое тело и быстро реагировать на сигналы. Если вы ощущаете дискомфорт, то необходимо оперативно выйти из воды, написала Кореневич в Telegram-канале.

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